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"АЛРОСА" не сможет выплатить еще один купон по долларовым евробондам

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", попавшая в санкционные списки США и Великобритании, не сможет выплатить купон по еще одному выпуску долларовых еврооблигаций – с погашением в 2027 году.

Компания с 24 марта находится под санкциями Великобритании, 7 апреля в отношении "АЛРОСА" были введены блокирующие санкции США.

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Очередная купонная выплата по еврооблигациям компании с погашением в 2027 году приходится на 25 июня, ее размер – $7,75 млн. Согласно сообщению "АЛРОСА", вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении компании и эмитента еврооблигаций, а также других санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении евробондов, не имеют возможности их проводить. В результате этого осуществление выплат по евробондам сейчас технически невозможно.

Компания признает свои платежные обязательства по облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями облигаций после снятия регуляторных ограничений, отмечается в сообщении.

"АЛРОСА" напоминает, что еще в конце марта подала заявку в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) на получение специальной лицензии, позволяющей осуществить выплату купонного дохода в соответствии с эмиссионной документацией. На сегодняшний день лицензия OFSI не получена, говорится в сообщении.

У "АЛРОСА" в обращении находятся два выпуска еврооблигаций объемом $500 млн каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах. Платеж по выпуску-2024 приходился на 9 апреля – "АЛРОСА" должна была по графику выплатить инвесторам купон в размере $11,625 млн. Однако введенные санкции не позволили компании осуществить выплаты. "АЛРОСА" тогда сообщала, что изучает варианты того, как можно будет исполнить свои обязательства по евробондам.

АЛРОСА
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