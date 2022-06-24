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Минюст зарегистрировал приказы о повышении с июля регулируемых цен "Газпрома"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказы ФАС о повышении с 1 июля 2022 года регулируемых цен на газ "Газпрома" для промышленности в России на 5%, а для населения – на 3%.

Текст документов размещен на официальном портале правовой информации.

Размер индексации оптовой цены определяется Прогнозом социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, который разрабатывается Минэкономразвития и одобряется правительством. В макропрогнозе от сентября 2021 года Минэкономразвития предусмотрело индексацию оптовых регулируемых цен на газ для промышленности на 5% в 2022 году, 4% в 2023, 4% в 2024. Для населения все осталось как прежде – по 3%.

Ранее первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов в интервью "Интерфаксу" прокомментировал, что в цене на газ для промышленности будут в том числе учтены повышенные расходы "Газпрома" на программу газификации регионов: "Оптовая цена для промышленности и бизнеса – индексация на 5% с 1 июля. Сохраняется логика 2020 года – индекс роста цен, плюс покрытие программы газификации – три плюс два получается пять".

Автоматически индексация регулируемой цены может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают энергоресурс с привязкой к регулируемой цене "Газпрома", а также к цене газа на бирже.

Однако это только оптовая цена – она в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости, еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, а 5% – плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.

Год назад, 1 июля 2021 года оптовая регулируемая цена на газ для всех категорий потребителей выросла на 3%.

Минюст РФ Газпром
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