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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Порог цены сделок для согласования с ФАС могут установить на уровне 7 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти РФ могут установить новое условие антимонопольного контроля над совершением сделок экономической концентрации в виде порога цены сделки от 7 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила соответствующие изменения в закон "О защите конкуренции" и согласовала законопроект с профильными ведомствами, включая Минфин и Минэкономразвия, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документа.

Сделка потребует согласования в ФАС при условии, что ее цена превышает 7 млрд рублей.

В настоящее время в 135-м федеральном законе ("О защите конкуренции") для требующих согласования с ФАС сделок коммерческих организаций установлены следующие критерии: предельная суммарная стоимость активов участников сделки превышает 7 млрд рублей, их суммарная выручка за последний календарный год более 10 млрд рублей и стоимость активов приобретаемого лица составляет свыше 800 млн рублей.

Последний показатель правительство РФ откорректирует в сторону увеличения – согласования в ФАС потребуют сделки по приобретению активов стоимостью более 2 млрд рублей. Соответствующее решение было принято кабмином в мае для облегчения процедуры покупки активов у уходящих из РФ иностранных инвесторов и не затронет стратегические сферы экономики.

ФАС
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