Думе предложили повысить до 1 млн рублей порог контроля за финансовыми сделками

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку добрил поправки в законодательство, которые повышают порог контроля за финансовыми сделками со стороны Росфинмониторинга с 600 тысяч до 1 млн рублей.

"Предложены две новеллы, которые предлагается сейчас обсудить. Первая, которая связана с увеличением порога финансового контроля сделок, проводимого Росфинмониторингом, с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей. И вторая тема - связанная с предоставлением банкам с базовой лицензией возможности открывать корреспондентские счета в иностранных банках", - сказал, представляя законопроект, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В конце мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБи предложил поднять порог обязательного контроля операций с 600 тысяч до 1 млн рублей, для недвижимости - с 3 млн до 5 млн рублей. По ее словам, действующие пороговые суммы были установлены очень давно и уже потеряли свою актуальность. Набиуллина также сообщила, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю.

В Росфинмониторинге выразили готовность поддержать это предложение.

По закону, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в том случае, если они подпадают под определенные критерии. В частности, речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Предполагается, что на пленарном заседании законопроект будет рассмотрен 5 июля.