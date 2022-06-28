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"Атон-менеджмент" закроет 15 фондов, имущество которых инвестировано в иностранные ETF

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Атон-менеджмент" планирует закрыть 15 биржевых фондов, имущество которых инвестировано в иностранные ETF, сообщается на сайте компании. УК объяснила это желанием защитить интересы пайщиков в условиях возрастающих инфраструктурных рисков.

"Мы запускали эти фонды, чтобы предложить инвесторам легкий доступ к иностранным ценным бумагам через российский продукт. К сожалению, в текущей ситуации мы не можем гарантировать, что клиенты смогут свободно проводить сделки с паями фондов, которые ориентированы на иностранные активы", - сообщила компания.

Предполагается, что решение о закрытии фондов будет принято 12 июля. До этого момента инвесторы могут продать принадлежащие им паи на торгах "Московской биржи" в долларовом или рублевом стакане, после этого торги паями на бирже прекратятся.

По завершении процедуры прекращения фондов (около трех месяцев) все паи будут погашены и имущество фондов распределено между пайщиками.

Решение УК распространяется на паи следующих фондов:

БПИФ "АТОН - Рынки возможностей" (AMEM)

БПИФ "АТОН - Облачные технологии" (AMCC)

БПИФ "АТОН - Недооцененные компании США" (AMVF)

БПИФ "АТОН - Цифровое будущее" (AMSC)

БПИФ "АТОН - Ставка на рост" (AMGF)

БПИФ "АТОН - Медицина и биотех" (AMHC)

БПИФ "АТОН - Лидеры роста США" (AMMF)

БПИФ "АТОН - Генетическая революция" (AMGR)

БПИФ "АТОН - Тихая гавань" (AMLV)

БПИФ "АТОН - Надежные облигации" (AMIG)

БПИФ "АТОН - Дивиденды" (AMDG)

БПИФ "АТОН - Доходные облигации мира" (AMHY)

БПИФ "АТОН - Инновации" (AMIN)

БПИФ "АТОН - Золотодобытчики" (AMGM)

БПИФ "АТОН - Серебро" (AMSL)

Атон-менеджмент Московская биржа
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