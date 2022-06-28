"Атон-менеджмент" закроет 15 фондов, имущество которых инвестировано в иностранные ETF
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Атон-менеджмент" планирует закрыть 15 биржевых фондов, имущество которых инвестировано в иностранные ETF, сообщается на сайте компании. УК объяснила это желанием защитить интересы пайщиков в условиях возрастающих инфраструктурных рисков.
"Мы запускали эти фонды, чтобы предложить инвесторам легкий доступ к иностранным ценным бумагам через российский продукт. К сожалению, в текущей ситуации мы не можем гарантировать, что клиенты смогут свободно проводить сделки с паями фондов, которые ориентированы на иностранные активы", - сообщила компания.
Предполагается, что решение о закрытии фондов будет принято 12 июля. До этого момента инвесторы могут продать принадлежащие им паи на торгах "Московской биржи" в долларовом или рублевом стакане, после этого торги паями на бирже прекратятся.
По завершении процедуры прекращения фондов (около трех месяцев) все паи будут погашены и имущество фондов распределено между пайщиками.
Решение УК распространяется на паи следующих фондов:
БПИФ "АТОН - Рынки возможностей" (AMEM)
БПИФ "АТОН - Облачные технологии" (AMCC)
БПИФ "АТОН - Недооцененные компании США" (AMVF)
БПИФ "АТОН - Цифровое будущее" (AMSC)
БПИФ "АТОН - Ставка на рост" (AMGF)
БПИФ "АТОН - Медицина и биотех" (AMHC)
БПИФ "АТОН - Лидеры роста США" (AMMF)
БПИФ "АТОН - Генетическая революция" (AMGR)
БПИФ "АТОН - Тихая гавань" (AMLV)
БПИФ "АТОН - Надежные облигации" (AMIG)
БПИФ "АТОН - Дивиденды" (AMDG)
БПИФ "АТОН - Доходные облигации мира" (AMHY)
БПИФ "АТОН - Инновации" (AMIN)
БПИФ "АТОН - Золотодобытчики" (AMGM)
БПИФ "АТОН - Серебро" (AMSL)