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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Tesla закрывает офис в Сан-Матео и увольняет около 200 сотрудников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc закрывает один из офисов в Кремниевой долине и увольняет около 200 сотрудников, сообщили осведомленные источники издания The Wall Street Journal.

Компания сообщила сотрудникам, что закроет офис в Сан-Матео, который занимался улучшением системы помощи водителям Autopilot, и уволит более половины работников офиса (около 200 человек). В число уволенных входят сотрудники как с почасовой оплатой, так и с обыкновенной заработной платой. При этом остальные работники офиса могут перейти на работу в другие подразделения компании.

По мнению одного из источников WSJ, должности уволенных сотрудников могут быть созданы в других местах с более низкой оплатой труда.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует сократить 10% сотрудников на фоне беспокойства по поводу ситуации в глобальной экономике. Маск уточнил, что увольнения не затронут работников на производстве электромобилей и аккумуляторов, а также солнечных панелей. Кроме того, он отметил, что число работников с почасовой оплатой может увеличиться.

Tesla США Сан-Матео
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