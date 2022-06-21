Tesla сократит 10% штатных сотрудников в следующие три месяца

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc сократит количество штатных сотрудников на 10% в следующие три месяца и при этом будет наращивать число сотрудников с почасовой оплатой труда, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

Таким образом, общее число сотрудников Tesla уменьшится примерно на 3,5%, сказал Маск в ходе выступления на мероприятии Катарского экономического форума.

Штатные сотрудники с фиксированной зарплатой составляют примерно две трети рабочей силы Tesla, добавил он.

"Наш штат увеличивался слишком быстро", - сказал Маск.

"Он отметил, что сокращения являются "не суперсерьезными", и, несмотря на них, он ожидает, что через год у Tesla будет больше как штатных сотрудников, так и сотрудников с почасовой оплатой труда.

Маск, при этом, не пояснил, когда он планирует начать увеличивать штат, отмечает The Wall Street Journal.

В начале июня СМИ сообщали со ссылкой на сообщение, распространенное среди сотрудников Tesla, что Маск заявил о необходимости сокращения штата компании на 10%. В этом же сообщении говорилось о "крайне плохих предчувствиях" Маска в отношении ситуации в экономике.

Как отмечает агентство Bloomberg, число сотрудников Tesla по всему миру составляет 99,29 тыс. человек.

Акции Tesla теряют в цене около 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.