Дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" отказался от моратория на банкротство

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Официальный дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" - АО "Лада-Имидж" - отказался от моратория на банкротство.

Соответствующее заявление АО размещено на Федресурсе 29 июня. В нем отмечается, что отказом компания снимает с себя запрет на ограничения, связанные с выплатой дивидендов.

Мораторий на банкротство начал действовать в РФ с 1 апреля. Отказаться от предложенной защиты могут компании, которые намерены выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций).

АО "Лада-Имидж" - 100%-е дочернее предприятие "АвтоВАЗа", официальный дистрибьютор запчастей для автомобилей Lada на рынке РФ и в зарубежных странах.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании по итогам 2021 года выросла на треть, до 27,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,2 млрд руб. против 730 млн руб. в 2020 году.