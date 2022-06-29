Рубль по итогам торгов ускорил падение к доллару и евро

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне словесных интервенций представителей российских властей, сделанных в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), и в рамках фиксации прибыли после обновления семилетних максимумов в обеих парах, достигнутых в первой половине дня.

Курс доллара США составил 53,24 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,4 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 51 руб./$1 впервые с 27 мая 2015 года. Евро стоил 56 руб./EUR1, подорожав на 1,45 рубля. Ранее евро опускался ниже 53 руб./EUR1 впервые с 16 апреля 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,44 рубля - до 54,48 рубля.

Инициативы властей РФ по стабилизации курса рубля

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отскочил от максимальных отметок за семь лет к доллару и евро, достигнутых в первой половине дня, и завершил торги заметным снижением в обеих парах. Участники рынка фиксируют прибыль по длинным позициям по рублю после озвученных инициатив российских властей относительно стабилизации валютного курса, которые были сделаны на съезде РСПП. По словам главы Минфина Антона Силуанова, правительство РФ уже на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля.

"Что по курсу? Основное, на наш взгляд, - восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство", - сказал он, выступая на съезде РСПП.

По словам Силуанова, бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила. "Мы готовы пожертвовать частью доходов (которые сейчас целиком направляются на расходы бюджета - ИФ). Часть расходов можно будет не проводить, сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке (речь про вложения в валюту "дружественных" стран, которые должны повлиять на курс рубля к доллару/евро опосредованно, через кросс-курсы - ИФ). Это должно повлиять на курс", - сказал министр в ходе выступления.

Кроме того, как следует из слов Силуанова, российские власти готовы фактически отменить репатриацию валютной выручки, приравняв ее к обнуленной обязательной продаже этой выручки. "Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе", - сказал глава Минфина.

Лимит на переводы средств физлиц за рубеж будет существенно увеличен с нынешних $150 тыс. в месяц. "Для граждан перевод денег - готовы эту сумму (лимита - ИФ) значительно увеличить", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП, комментируя выступление глава Минфина Антона Силуанова, который анонсировал очередное послабление режима валютных ограничений.

По словам Набиуллиной, рассматривался даже вариант отмены ограничений, но для этого необходимо корректировать законодательство.

Глава ЦБ не назвала возможный новый лимит. Лимит в $150 тыс. действует менее месяца, с 8 июня. До этого лимит равнялся $50 тыс.

Бюджетное правило - инструмент стабилизации курса, нужно возвращаться к нему, детали обновленной конструкции подлежат обсуждению, кроме того, заявила глава ЦБ. "Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, - это бюджетное правило. Многим бюджетное правило не нравится, потому что это сокращение бюджетных расходов, нельзя сразу конъюнктурные доходы потратить и т.д. Но реально это стабилизатор реального эффективного курса. Поэтому я придерживаюсь позиции вместе с Минфином, что его в той или иной форме надо возвращать", - сказала Набиуллина на съезде РСПП.

"В чем накапливать - это вопрос, если накапливать. В каких валютах. Это нужно обсуждать, в чем они и как должны быть - эти накопления", - добавила глава ЦБ. Что касается золота как средства накопления, следует помнить о высокой волатильности его цены, сказала Набиуллина.

При этом Набиуллина выразила уверенность, что попытки вернуть курс рубля на уровни, которые были при прежних экономических условиях, чреваты рисками девальвации. "Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - сообщила глава ЦБ.

Она отметила, что тема динамики курса рубля оживленно дискутируется в последнее время. "Сразу встает вопрос курса, потому что, когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность адаптироваться экономике к изменившимся условиям", - отметила глава Набиуллина.

Глава Банка России сообщила, что регулятор по-прежнему видит возможность для снижения ключевой ставки, но отмечает изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политике на экономику.

"Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но конечно, здесь ситуация очень изменчива. Нам нужно еще понимать, что у нас есть лаги. То, как мы снижали ставку, это начинает отражаться на ставках в экономике с лагом в два-три месяца. Если мы быстро меняем ставку, то эти лаги меньше, когда мы это делаем более плавно, конечно, эти лаги есть. Нам нужно будет оценивать кредитные условия, условия по депозитам с учетом этих лагов", - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июля снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Позиция Минэкономразвития

Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля, в свою очередь, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

"Антон Германович (министр финансов Силуанов - ИФ) кратко уже озвучил позицию ЦБ, что курс должен быть свободным и плавающим. Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс", - сказал Решетников, комментируя предложения Силуанова направлять часть денег из бюджета на покупку валюты, чтобы рубль не укреплялся так сильно.

Импорт товаров в РФ ушел от минимумов, когда падение к январю и февралю составляло 50%, но остается низким - минус 40%, особенно инвестиционный, кроме того, сообщил Решетников. "У нас импорт тоже несколько отошел от самых минимальных значений. У нас была планка минус 50% (относительно уровней января и февраля - ИФ), сейчас - минус 40%", - заявил он.

"В общем мы понимаем, что достаточно глубокий разрыв, и главным образом, наверное, у нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный, здесь мы видим, что восстановление идет гораздо сложнее", - отметил глава Минэкономразвития.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г. Закон опубликован на портале правовой информации и вступил в силу.

Согласно ему, не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Санкции Британии против Потанина

Великобритания ввела санкции против группы российских бизнесменов, в том числе владельца холдинга "Интеррос" и крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина.

Согласно формулировке обновленного санкционного списка, опубликованного британским правительством, Потанин включен в него как контролирующий собственник Росбанка ("Интеррос" в апреле приобрел кредитную организацию, которой владел в прошлом, у покидавшего российский рынок Societe Generale - ИФ). Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе РФ, представляющем стратегическую важность для российского правительства, говорится в документе.

Также в список включен еще один участник сделки по приобретению банковского актива у уходящего иностранного игрока - Иван Тырышкин, лидер группы инвесторов, покупающих ХКФ банк у Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF Group).

Кроме того, под санкции подпала угольная группа "Колмар" и ее основной владелец Анна Цивилева.

В список включены также Руслан Байсаров, Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Московский индустриальный банк (МИнБ), а также АО "Новые возможности", которому весной перешли отдельные активы экосистемы Сбербанка.

Цены на нефть слабо меняются на торгах в среду, участники рынка оценивают данные о запасах энергоносителей в Штатах за последние две недели.

Министерство энергетики США на прошлой неделе отложило выпуск этого отчета из-за технического сбоя, и в среду были обнародованы данные сразу за две недели.

Цены на нефть

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 по Москве в среду составила $117,94 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $111,78 за баррель, что на 0,02% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе, завершившейся 24 июня, уменьшились на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти на позапрошлой неделе, завершившейся 17 июня, сократились на 386 тыс. баррелей, до 418,3 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за сигналами в отношении перспектив спроса и предложения на нефтяном рынке, оценивая риски глобального экономического спада и сокращения поставок на мировой рынок. Цены на нефть могут завершить июнь в минусе, что станет первым месячным падением с ноября, однако они почти на 50% выше, чем были в начале текущего года.

Среди факторов, поддерживающих нефтяной рынок - сомнения инвесторов в способности Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить добычу в достаточной мере, чтобы компенсировать сокращение поставок российской нефти на мировой рынок, а также сигналы снижения производства в Ливии и Эквадоре.

Стоимость российской нефти Urals вернулась к уровню выше $85 за баррель, спред к североморской Brent сократился до $31,4, что на $4 меньше показателя недельной давности. По мнению аналитиков рынка нефти, спред цены российской нефти по отношению к мировым бенчмаркам со временем будет сокращаться на фоне переориентации экспортных потоков и увеличения прямых среднесрочных и долгосрочных договоров, исключающих цепочки посредников.

В условиях объявленного в мае ЕС эмбарго на российскую нефть РФ увеличивает добычу в июне почти на 5%, до 1,46 млн тонн в сутки. Закупки нефтепродуктов из России наращивают страны Африки, оценки ОПЕК указывают, что российский экспорт нефти, вопреки всевозможным ограничениям, сохранился на высоком уровне, сообщают российские СМИ.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта в очередной раз обновила максимумы к доллару и евро - в первые полчаса торговой сессии доллар в моменте вплотную приближался к 50 руб./$1, обновив минимум с мая 2015 года, евро утром падал до минимальной отметки с октября 2014 года в 52,7 руб./EUR1. После этого обе валюты перешли к укреплению и вечером торгуются в плюсе относительно закрытия вторника.

"Судя по сегодняшним высказываниям главы Минфина Антона Силуанова на съезде РСПП, чрезмерное укрепление рубля становится проблемой для правительства. По оценке главы Минфина, укрепление курса национальной валюты на 10 руб./$1 может обходиться бюджету более чем в 1 триллион рублей. В ходе выступления Силуанов допустил возможность начала валютных интервенций с использованием средств от сверхнефтегазовых доходов, однако отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, также выступившая на съезде, заявила, что поддерживает возвращение бюджетного правила в той или иной форме, однако отметила, что вопрос валют для накопления остается открытым. Касательно денежно-кредитной политики Набиуллина заявила, что регулятор видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, но охарактеризовала ситуацию как изменчивую. Если говорить о событиях за рубежом, предварительные данные об июньской инфляции в Германии указывают на ее снижение до 7,6% г/г по сравнению с 7,9% в мае. Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в среду на конференции ЕЦБ, отметил, что риски замедления экономики в результате повышения ставки в США существуют, однако еще большим риском выступает устойчивая инфляция, которая начинает оказывать влияние на ожидания относительно роста цен", - отмечает Беспалов.

"Очередная попытка покупателей инвалюты переломить ее устойчивую негативную динамику была спровоцирована риторикой властей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что часть сырьевых сверхдоходов госбюджета может быть направлена на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила. По словам министра, власти также готовы фактически отменить репатриацию валютной выручки. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничения на вывод физлицами валюты за рубеж могут быть смягчены или вовсе отменены. Если новый подход властей к управлению валютными потоками окажется эффективным, это способно вернуть рубль на более низкие уровни, справедливые с экономической точки зрения (70-80 руб./$1)", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 июня на 1,8119 рубля, до 51,158 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,0306 рубля, до 53,858 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 1,8399 рубля по отношению ко вторнику и составил 51,0747 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени уменьшился на 1,4422 рубля и составил 51,3424 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 502,11 млн, из которых $1 млрд 743,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 758,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,1987 рубля, до 53,7596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,8347 рубля, до 53,9451 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 440,319 млн, из которых EUR312,301 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 128,018 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,28% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 9,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 9 б.п. - до 9,58% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 3 б.п. - до 9,67% каждая.