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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

КТК приступил к отгрузке нефти с двух причальных устройств из трех

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузку нефти с двух выносных причальных устройств (ВПУ) из трех после простоя ВПУ-1 и ВПУ-2 в связи с обследованием акватории морского терминала КТК на наличие взрывоопасных предметов , сообщает консорциум.

"В настоящее время три имеющихся в распоряжении КТК ВПУ находятся в работоспособном состоянии и готовы к штатной эксплуатации. Эксплуатация и отгрузка нефти осуществляется по фактической погоде одновременно с двух из трех ВПУ в компоновке (ВПУ-3 и ВПУ-2 / ВПУ-3 и ВПУ-1) в зависимости от условий продолжающегося обследования морского дна силами сводного отряда МЧС в рамках обязательного комплекса мероприятий по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении КТК.

Ранее "Каспийский трубопроводный консорциум" сообщил, что возобновит работу ВПУ-2 1 июля, а приостановка эксплуатации ВПУ-1 продлится до 5 июля. На протяжении всего времени проведения обследования акватории морского терминала КТК ВПУ-3 работает в штатном режиме, что позволяет выполнять заявки грузоотправителей в соответствии с текущим графиком.

Плановое дообследование в акватории проводится с 15 июня. Изначально предполагалось, что оно продлится до 25 июня, однако позже сроки скорректировали до 5 июля. В понедельник вблизи ВПУ-2 был найден глубоководный минный защитник "Фугас" времен ВОВ, в связи с чем администрация Новороссийска ввела режим ЧС до момента уничтожения взрывоопасного предмета. 29 июня сообщалось об успешном уничтожении "Фугаса" и снятии режима ЧС.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК
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