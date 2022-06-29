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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Программу промышленной ипотеки со ставкой 5% запустят до осени

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Программа промышленной ипотеки будет запущена до осени текущего года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье", - сказал он.

Премьер в среду посетил промышленный технопарк "Русклимат ИКСЭл", который находится в городе Киржач Владимирской области, ознакомился с производством и пообщался с его резидентами.

Михаил Мишустин
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