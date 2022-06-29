Падение оборота розничной торговли РФ в мае ускорилось до 10,1%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в мае 2022 года сократился на 10,1% по сравнению с показателем за май 2021 года, до 3 трлн 417,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

Падение рынка розничной торговли в мае ожидаемо ускорилось, динамика полностью совпала с консенсус-прогнозом "Интерфакса". В апреле оборот розничной торговли сократился на 9,8% после роста на 2% в марте (по уточненным данным Росстата).

В мае оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 1,8%, до 1 трлн 753,7 млрд рублей (в апреле – на 1,7%).

В секторе непродовольственной розницы динамика ухудшилась: оборот розничной торговли непродовольственными товарами в мае упал на 17,2% (на 16,7% в апреле), до 1,664 трлн рублей.

В структуре оборота розничной торговли в мае удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 51,3%, непродовольственных товаров – 48,7% (в мае 2021 года – 47% и 53% соответственно).

За пять месяцев 2022 года оборот розничной торговли в России сократился на 2,1%, до 17 трлн 31,7 млрд рублей. В частности, оборот непродовольственной розницы снизился на 4,9%, до 8 трлн 684,9 млрд рублей. Оборот продовольственной розницы за январь-май вырос на 1,1%, до 8 трлн 346,8 млрд рублей.