МосБиржа призвала подталкивать эмитентов РФ к замене евробондов на локальные бумаги

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Еврооблигации российских заемщиков на фоне введения внешних ограничений фактически прекратили свое существование как полноценный инструмент, эмитентов нужно подталкивать к тому, чтобы евробонды были замещены локальными облигациями - это позволит сохранить бумаги в качестве актива для инвесторов, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Облигация - это система, которая включает в себя и оформление долга, и листинг, и систему обращения. Если одна из трех компонент перестает существовать, это уже перестает быть облигацией, хотим мы или нет. Поэтому в отношениях между российскими эмитентами (не важно, есть там SPV или нет SPV) и инвесторами уже нет облигации, что бы кто ни говорил. Потому что система не работает. Euroclear не пропускает платежи. Платежные агенты "отморозились" и не принимают денежные средства и так далее", - сказал Швецов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Швецова, ситуация, сложившаяся с выплатами по евробондам эмитентов из РФ, вынуждает к переходу на реестровую систему учета. "Аналог, может, не очень хороший, но когда компания вступает в стадию ликвидации, все требования превращаются в однородные требования в реестре кредиторов, то есть они становятся реестровыми, не важно, были у вас облигации, был у вас вексель, долг по зарплате, да, есть разные очереди, но, тем не менее - это единый реестр. Вот поскольку это уже не облигации, вы должны перейти на реестровую систему", - пояснил он.

"То есть кредитор, минуя всю систему обращения облигаций и движения денег по облигациям, может напрямую заявить свои права на получение того, что ему полагается. И это тот путь, по которому мы должны идти", - отметил Швецов.

"Тем не менее, жизнь не кончается. Даже несмотря на то, что западная инфраструктура "отморозилась", мне кажется, иррационально уничтожать оборот этих активов. И вот здесь надо действительно подтолкнуть эмитентов к тому, чтобы из этих облигаций, которые уже не облигации, сделать новацию в то, что стало бы облигацией снова, по крайней мере, в отношении российской части бизнеса. То есть заменить эти еврооблигации на какие-то внутренние, и заменить тот долг, который сегодня уже не является в полном смысле облигационным, на тот долг, который является облигационным. Потому что там не будет элементов иностранной инфраструктуры, а российская инфраструктура никуда не делась, она прекрасно работает", - сказал глава набсовета МосБиржи.

Швецов подчеркнул, что так можно будет сохранить "возможность для инвесторов иметь актив, который оборачивается". "Это, наверное, следующий шаг, когда снимется немножко градус напряжения по невыплатам, следующий шаг - нужно подтолкнуть эмитентов к этой замене", - сказал он, отметив, что заместить евробонды должен и Минфин РФ, поскольку этот долг "достаточно большой".

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать "замещающие" локальные бонды в упрощенном порядке. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должна соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что "замещающие" облигации, прежде всего, должны защищать права российских инвесторов, которым сейчас не доходят выплаты по еврооблигациям.