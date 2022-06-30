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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину составила 42,2 млн куб. м

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Мировой рынок газа входит в период прохождения летнего температурного пика в Северном полушарии. Впрочем, накопленные запасы СПГ пока помогают покупателям Китая и Японии спокойно встречать эти вызовы.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и готовится к обращению в арбитраж.

Европейский рынок

После жаркого начала недели в Европу пришли несколько дней более прохладной облачной погоды и дождей, что сокращает расход энергии на кондиционирование.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в среду обеспечила 8,5% энергобаланса по ЕС, при среднем показателе за прошлую неделю в 10%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Перемена погоды однако не обещает значительного усиления силы ветра, а значит и выработки европейским ВИЭ.

Спотовые цены на газ в Европе на фоне частичной блокировки Канадой работы "Северного потока" выросли выше $1500 за тысячу кубометров. На скачок цен в Европе отреагировали и цены в Азии - августовский фьючерс на спотовый индекс JKM Platts (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1330.

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"В Европе складывается временное рыночное равновесие, но оно, скорее всего, будет недолгим", - отмечают эксперты Rystad Energy. Жаркая погода увеличивает потребление газа в США и Японии, что подталкивает цены вверх. Еще одним фактором неопределенности на рынке стали забастовки операторов завода Prelude LNG компании Shell (его мощность составляет 3,6 млн тонн в год).

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют около 57,61%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние сутки составил 0,3 процентных пунктов. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,7 процентных пункта. В июне темпы закачки газа соответствуют среднему уровню за последние пять лет.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работают в среднем с производительностью 63% от своей мощности (28 июня было 65%) при 65% в среднем за май. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам. Однако скоро ситуация может измениться, поскольку Китай снимает действовавшие в первом полугодии карантинные ограничения для профилактики распространения коронавирусной инфекции, что может сказаться на емкости рынка в АТР.

Газпром Украина Европа
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