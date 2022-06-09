Минфин счел временным сокращение выдачи ипотеки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Объемы выдач ипотеки в мае сократились на 22%, до 127 млрд рублей, Минфин называет просадку рынка жилищных кредитов временной, в ближайшие месяцы ждет уверенного роста.

По предварительным данным Минфина, в мае банки выдали около 33 тыс. ипотечных кредитов на 127 млрд рублей (более 90% кредитов выдано в рамках программ с госучастием), что меньше апрельской статистики: 49 тыс. кредитов на 162 млрд рублей.

ЦБ отмечал небольшое сокращение ипотечного портфеля в апреле (на 0,1%) после значительного роста в районе 2% в феврале-марте. Данные за май регулятор еще не публиковал.

На снижение темпов выдачи ипотеки обратил внимание и президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 7 июня.

"Сокращение выдачи ипотеки в апреле - мае текущего года обусловлено объективными факторами и носило временный характер. Повышение Банком России в марте - апреле 2022 года ключевой ставки до 20% вызвало резкий рост рыночных ставок. Это привело к практически полной приостановке подачи новых заявок на выдачу ипотечных кредитов. С учетом того, что изменение ставки по "льготной ипотеке" с 12% до 9% произошло с первого мая 2022 года, а между подачей заявки на получение кредита и фактической выдачей ипотеки проходит около месяца, выдача кредитов в мае существенно снизилась. Кроме того, в марте 2022 года наблюдался повышенный спрос на ипотечные программы с господдержкой, - граждане торопились взять кредит до ожидаемого повышения ставок", - говорится в комментарии Минфина.

Вместе с тем, по оценке Минфина, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту. Существенную поддержку ипотечному кредитованию окажет продление программы льготной ипотеки по ставке 9% до конца 2022 года, а также увеличение максимального размера кредита в мае по "льготной" и "семейной ипотеке" – до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях и 15 млн рублей в остальных.

Как отмечает Минфин, выдача кредитов по льготной ипотеке под 9% уже привела к недельному росту выдач в среднем на 40-50% с минимумов в начале мая. Так, в течение недели с 20-го по 26 мая выдачи выросли до 3,2 тыс. кредитов, что в 4 раза превышает количество выданных кредитов в течение недели с 29 апреля до 5 мая (0,8 тыс.).

"Принятые решения в части государственной поддержки ипотечного рынка будут способствовать восстановлению выдачи кредитов в ближайшее время. В итоге, мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года", - заявили в министерстве.

В 2021 году банки выдали по госпрограммам 526 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 трлн рублей.

Привлечение средств за счет ипотеки на первичном рынке в 2022 году может вырасти даже в сравнении с рекордными объемами 2021 года, что дополнительно поддержит строительную отрасль. На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, и как следствие восстановление спроса на вторичном рынке.

По прогнозам ЦБ, ипотека в 2022 году вырастет на 10-15% против 26,7% годом ранее.