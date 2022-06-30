МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их обвала более чем на 20%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за падения их цены более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

На момент объявления дискретного аукциона снижение котировок ценных бумаг "Газпрома" составляло 23,84% к закрытию предыдущего дня (226,68 рубля за штуку); в ходе торгов падение достигало 30,2% (до 207,69 рубля за штуку). Дискретный аукцион продлится в течение 30 минут - с 11:13 до 11:43 по Москве.

Акции газовой компании обвалились в четверг после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. До известий о решении ГОСА бумаги "Газпрома" поднимались на Московской бирже до 310,82 рубля (+4,4%). Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.