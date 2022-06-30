Разработчик игры Pokemon Go сократил 8% персонала и приостановил ряд проектов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американская Niantic Inc., разработчик игры Pokemon Go, сократила около 8% персонала и прекратила производство ряда проектов на фоне проблем с разработкой новых игр, которые могли бы стать такими же популярными.

В сообщении компании говорится, что она сфокусируется на таких играх, как NBA All-World, которая включает в себя элементы дополненной реальности. Кроме того, компания сосредоточится на разработке платформы Lightship и продолжит развитие Pokemon Go.

"Это означает, что мы сможем сфокусироваться на наших приоритетных задачах", - сказал представитель компании. В сообщении Niantic говорится, что это поможет компании справиться с масштабной экономической неопределенностью и продолжить инвестиции в дополненную реальность.

Многие технологические компании в последнее время оказались вынуждены замедлить темпы подбора персонала или заморозить вакансии, а в некоторых случаях - сократить персонал на фоне растущих опасений по поводу рецессии в экономике и падения стоимости акций, пишет MarketWatch.