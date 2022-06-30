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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Министры ОПЕК+ подтвердили план добычи в августе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тысяч баррелей в сутки в августе, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Решение принято, "принимая во внимание текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив".

Министры подчеркнули исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 3 августа.

Таким образом, к концу августа будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с, принятые с мая 2020 года. Соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.

Россия и Саудовская Аравия в августе могут добывать 11 млн б/с нефти (без учета конденсата), но при этом их базы, от которых отсчитывается снижение, с мая 2022 года составляют 11,5 млн б/с.

Комментарий Новака

Решение мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить план увеличения квоты на добычу нефти в августе на 648 тыс. баррелей в сутки позволит иметь сбалансированный рынок, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что те решения, которые были приняты и ранее, и сегодня - на август месяц - они позволяют нам говорить о том, что это позволит иметь сбалансированный рынок и те параметры, которые обеспечивают спрос и предложение", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи комитета.

Новак отметил, что в четверг, на очередной ежемесячной министерской встрече, стороны договорились о действиях на август - увеличении добычи совместно 24-ю странами на 648 тыс. баррелей - и подвели итоги выполнения соглашения.

"Мы обеспечим совместное дополнительное предложение на рынке, чтобы удовлетворить растущий в летний сезон спрос, и это обеспечит балансировку рынка. Также мы отметили высокий уровень исполнения соглашения на сегодняшний день - более 100%. Мы договорились продолжить мониторинг", - сказал он.

ОПЕК+ нефть
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