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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Законопроект о нулевом НДС при продаже природных алмазов принят во II чтении

Законопроект о нулевом НДС при продаже природных алмазов принят во II чтении
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит нулевой НДС на операции как с необработанными, так и с обработанными природными алмазами в РФ, поправка была внесена на прошлой неделе правительством ко второму чтению законопроекта N136059-8.

Согласно тексту законопроекта, при продаже необработанных природных алмазов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Центральному банку, банкам, иным организациям налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней, вводится нулевой НДС. При этом продажа обработанных алмазов разрешена только Гохрану, региональным фондам драгоценных металлов, ЦБ и банкам.

Ранее в Госдуму были внесены поправки в законопроект (N50908-8), расширяющие перечень операций, которые могут совершать кредитные организации, включив в него операции с обработанными природными алмазами. Сейчас перечень операций с драгоценными камнями для банков ограничен.

Россия поставляет около 30% мировых алмазов. США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире. Для Индии огранка алмазов и производство ювелирных изделий являются третьим по величине источником экспортных доходов. Часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщал Bloomberg.

Госдума
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