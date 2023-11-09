Нулевой НДС на продажу обработанных алмазов физлицам будет постоянным

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает на постоянной основе нулевой НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физическим лицам.

Об этом говорится в поправке, которую в начале недели внесли в налоговый законопроект № 448566-8, рассматриваемый в парламенте в рамках бюджетного пакета.

Норма об освобождении от НДС была введена в конце 2022 года и предполагалась, что будет действовать по 31 декабря 2023 года включительно.

Кроме того, на постоянной основе предлагается установить нулевой НДС на продажу обработанных природных алмазов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней России, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней регионов, Банку России и банкам налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней.

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть 14 ноября.