Эстония откажется от строительства больницы в Таллине из-за кризиса в энергетике

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии из-за финансовых трудностей решило исключить три важных социально значимых проекта из программы укрепления и восстановления экономики.

"С большой вероятностью объем выделяемой Евросоюзом поддержки составит 862,2 миллиона евро вместо изначально запланированных 982,5 миллиона. Правительство решило для снижения финансовых и временных рисков исключить из программы три проекта общей стоимостью в 360,3 миллиона евро", - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Так, из программы исключены проекты по созданию Таллинской больницы стоимостью 280 млн евро, строительству железнодорожной ветки Турба-Ристи за 34 млн евро, а также покупка медицинского вертолета для департамента полиции и погранохраны на сумму в 46,3 млн евро. Проекты находились в стадии подготовки, уточнили в пресс-службе эстонского правительства.

Там отметили, что Европейский фонд восстановления и укрепления экономики сместил свой фокус с кризиса, вызванного коронавирусом, на сферу энергетики, чтобы ускорить освобождение стран ЕС от российских энергоносителей.