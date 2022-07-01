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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Японский индекс Танкан во II квартале снизился до минимума с начала 2021 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в апреле-июне снизился по итогам второго квартала подряд.

Значение индикатора опустилось до 9 пунктов по сравнению с 14 пунктами в первом квартале 2022 года, сообщил Банк Японии.

Показатель обновил минимум с первого квартала прошлого года и оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижение до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс, оценивающий настроения менее крупных предприятий перерабатывающей промышленности, в минувшем квартале остался на уровне января-марта – минус 4 пункта. Это оказалось лучше ожиданий экспертов на уровне минус 6 пунктов.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Ухудшение настроений бизнеса обусловлено перебоями в мировых цепочках поставок, а также ростом цен на сырье из-за событий на Украине.

При этом опрос Центробанка также показал, что японские компании планируют увеличить капиталовложения в текущем финансовом году, который завершится в марте 2023 года, на 18,6%, а не на 2,2%, озвученных в предыдущем квартале.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, в минувшем квартале поднялся до отметки в 13 пунктов с 9 пунктов. Эксперты в среднем ожидали роста до 14 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры поднялся до 10 пунктов с 9 пунктов в январе-марте при консенсус-прогнозе в 14 пунктов. Индекс ожиданий непроизводственного сектора увеличился до 13 пунктов с 7 пунктов, в то время как аналитики предполагали роста до 17 пунктов.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать более полную картину происходящего в экономике.

Япония
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