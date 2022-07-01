Kohl's остановила переговоры с Franchise Group о продаже бизнеса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Kohl's Corp. остановил переговоры с холдингом Franchise Group Inc. по вопросу продажи бизнеса, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Franchise Group выдвинула предложение о покупке Kohl's в начале июня, оценив акцию компании в $60. В рамках сделки общая стоимость Kohl's достигла бы $8 млрд. Позднее СМИ сообщили, что Franchise Group рассматривала возможность снижения предложения до $50 за акцию на фоне беспокойства из-за ухудшения ситуации в ритейле ввиду повышенных рисков рецессии.

С января Kohl's находится под давлением инвестора-активиста Macellum Advisors, который призывает компанию рассмотреть возможность продажи или провести стратегические изменения в бизнесе. Среди требований Macellum Advisors были также смена совета директоров ритейлера и отставка главного исполнительного директора Майкла Гасса, который, по мнению инвестора, неэффективно управлял сетью в последние годы. Тем не менее, в середине мая акционеры Kohl's проголосовали за переизбрание всех 13 членов совета, тем самым отвергнув предложения Macellum Advisors.

СМИ также сообщали, что на ритейлера претендует инвестиционная компания Sycamore Partners. Она предлагала около $55 за акцию. Кроме того, в начале года Kohl's получала предложение о поглощении со стороны компании Acacia Research, которая оценивала акцию ритейлера в $64, однако на тот момент Kohl's сочла эту цену слишком низкой.

В мае Kohl's отчиталась о снижении выручки за первый квартал 2022 финансового года и ухудшила прогнозы прибыли и выручки на весь фингод.

С начала года капитализация Kohl's снизилась на 27,7%.