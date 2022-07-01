Костин оценил в 50 трлн рублей потенциал для кредитования от смягчения требований к банкам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Приостановка действия Базельских надбавок и нормативов ликвидности позволит российским банкам высвободить до 50 трлн рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний, заявил в комитете по финансовой политике РСПП глава ВТБ Андрей Костин.

"Бизнес как никто другой заинтересован в повышении возможностей банков предоставлять компаниям и населению доступные финансовые ресурсы. В условиях происходящей сейчас подстройки к новым реалиям доступ к оборотным средствам, дешевым инвестиционным ресурсам - в прямом смысле вопрос жизни и смерти для многих компаний", - сказал он.

"Сегодня ЦБ демонстрирует готовность переосмысливать подходы к регулированию банков, гибко подходить к вопросам реализации Базельских стандартов. По нашим оценкам, приостановка действия надбавок к нормативам достаточности капитала и нормативов ликвидности позволила бы российским банкам высвободить до 50 трлн рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний", - добавил глава ВТБ.

Костин последовательно выступает за модификацию Базельского регулирования. В мае на встрече руководства Банка России с банкирами он заявил, что Базельские стандарты, которые Россия обязалась внедрять в банковское регулирование, в нынешних условиях не работают.

"То, что ценное в "Базеле", надо взять, но сам по себе "Базель", если следовать его многим принципам, становится абсурдным. Допустим, по "Базелю" для меня самое спокойное было бы купить американские US Treasuries. Ну и чего я с ними буду делать? Какой риск я возьму на это? Понятно, что многие эти вещи просто не работают", - заявил тогда Костин, чей банк после начала военного конфликта на Украине одним из первых попал в санкционные списки западных стран.

ВТБ подсчитал, что отказ от надбавок к нормативам достаточности капитала, поддержания которых требуют Базельские стандарты, высвободит в целом по сектору 3,3 трлн рублей капитала. Эффект только для ВТБ составит 550 млрд рублей.

При этом Костин признал, что банкам стоит внедрять некоторые Базельские подходы, к примеру, продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не раз заявляла , что ЦБ не намерен полностью отходить от международных стандартов регулирования, но готов учитывать национальную специфику для стимулирования выдачи кредитов на трансформационные проекты.