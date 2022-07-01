Минфин РФ предлагает создать ассоциацию по защите прав розничных инвесторов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минфин считает важным поддержать розничных инвесторов в текущей ситуации, предлагает создать ассоциацию для защиты их прав, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

"Мы хотим обратить особое внимание в текущих условиях, что нужно поддержать инвесторов-"физиков" с точки зрения защиты их прав, с точки зрения стимулирования их долгосрочных вложений в рынок", - сообщил Чебесков на заседании комитета РСПП по финансовой политике.

"Огромное количество "физиков" пришло на рынок. Конечно, многие испытали разочарование, но мы верим, что в долгосрочной перспективе все-таки это разочарование пройдет и доходности на фондовом рынке все равно обгонят те доходности, которые можно получать на депозитах и, тем более, просто держа деньги под матрасом, как многие стали делать последнее время", - отметил глава департамента Минфина.

"В этой связи мы обсуждаем такие варианты, как создание ассоциации для защиты прав розничных инвесторов", - добавил он.

Чебесков также напомнил о ранее принятых решениях по стимулированию долгосрочных инвестиций физлиц.

Президент РСПП Александр Шохин задал вопрос, как вчерашнее решение "Газпрома" об отказе от дивидендов и последовавшие за этим решения ряда других крупных компаний повлияет на развитие фондового рынка.

"Я не хотел специально комментировать этот вопрос, потому что он действительно очень сложный, но я как раз когда говорил, что зачастую мы игнорируем фондовый рынок, это как раз имело отношение к этому, то есть мы не должны думать про фондовый рынок как о чем-то второстепенном, это должно быть как раз первостепенным", - ответил Чебесков.

До этого в рамках выступления на комитете он заявил, что сейчас зачастую игнорируется тема развития рынка капитала, развития фондового рынка. "Так иногда у нас получается, что инвесторы, миноритарные инвесторы, фондовый рынок как-то остается на потом. Спекулянты какие-то что-то делают, торгуют. На самом деле глубокий фондовый рынок - это залог любой рыночной экономики", - сказал Чебесков. Он отметил, что Минфин продолжит развивать это направление.

В четверг стало известно, что "Газпром" отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Такое решение противоречит рекомендации совета директоров выплатить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО - 52,53 рубля на акцию (или 1,244 трлн рублей). Практически такую же сумму компания направит в бюджет в рамках поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих дополнительную выплату "Газпромом" НДПИ с 1 сентября по 30 ноября 2022 года в размере 416 млрд рублей в месяц (1,248 трлн рублей).