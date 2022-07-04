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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" в понедельник продолжают падение третий торговый день подряд, бумаги уже обновили минимум с ноября 2020 года после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) в конце июня приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

На Московской бирже акции "Газпрома" к 11:48 по Москве в понедельник упали до 183 рублей (-4,9%), в пятницу бумаги потеряли 7%, а в минувший четверг - обрушились на 30,5%, с уровня в районе 298 рублей.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов ранее прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Ранее за 2021 год предлагалось выплатить по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей).

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