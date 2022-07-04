"Славнефть" вновь не заплатит дивиденды "Роснефти" и "Газпром нефти"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Славнефти", которая на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", решили не объявлять дивиденды за 2021 год.

"Распределить чистую прибыль общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 1 061 913 471,72 рубля, на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов). Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2021 года", - говорится в сообщении эмитента.

"Славнефть" по итогам 2021 года сократила чистую прибыль по РСБУ год к году в 4,9 раза, до 1,06 млрд рублей. Это худший результат с 2014 года, когда компания получила чистый убыток в 632,4 млн рублей. С тех пор она ни разу не выплачивала дивиденды.

Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО в 2021 году составила 24,19 млрд рублей, что в 5,1 раза больше показателя 2020 года.