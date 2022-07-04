Председатель правления Мосбиржи Денисов продал пакет акций биржи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Московская биржа" Юрий Денисов продал почти весь пакет принадлежавших ему акций биржи, следует из ее официального сообщения.

Денисов стал владельцем 0,035% акций биржи в начале июля 2021 года, а с 4 июля 2022 года его доля в акциях биржи снизилась до 0,0000004%.

Так как уставный капитал биржи состоит из 2 276 401 458 обыкновенных акций, количество акций, принадлежавших Денисову, сократилось с 796 741 до 9 бумаг. При текущей цене одной акции около 85 рублей стоимость проданного пакета могла составить около 67,7 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2020 года Денисов продал всю свою долю в 0,027% в бирже в ходе двух сделок на сумму примерно 79,5 млн рублей. Он реализовал эти акции в рамках долгосрочной мотивационной программы для правления и менеджмента, поясняли тогда "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.