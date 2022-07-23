Корпорация IMAX перестала работать в России

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Корпорация IMAX, которая предоставляла кинематографическую систему для кинотеатров, ушла из России, сообщил в субботу "Интерфаксу" член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Мы знали, что корпорация IMAX уходит из России окончательно и полностью, и последним днем ее присутствия было 31 мая. С 1 июня офис в России закрыт, сотрудники уволены и корпорация IMAX в России не присутствует", - сказал он.

По его словам, это связано с отсутствием контента в формате IMAX, который можно выпускать, а также "с тем, что IMAX как одна из крупнейших мировых технологических кинокорпораций пошла в русле тех решений, которые до нее озвучили голливудские студии и ряд других компаний, связанных с технологиями, оборудованием киноиндустрии".

IMAX - широкоформатная кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру.