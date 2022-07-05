Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепляются на Московской бирже во вторник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах, предпринимаемых правительством РФ по нормализации курса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 55,29 - 55,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,79 руб./$1 (+55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 57,9675 руб./EUR1 (+21,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 40,04 коп. к уровню закрытия 4 июля, до 56,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 70,42 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 78,39 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании действий российских властей по нормализации курса. Эта тема должна будет обсуждаться на заседании правительства РФ в ближайшие дни, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, указал, что российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.

Цены на нефть

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу предложения, которые затмевают беспокойство о том, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве во вторник составляет $113,25 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,85 за баррель, что на 1,31% выше итогового значения предыдущей сессии. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США (День независимости), к закрытию рынка в пятницу стоимость контрактов выросла на 2,5%, до $108,43 за баррель.

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжают происходить вспышки коронавирусной инфекции.