Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:09

Бюджет РФ в июне получил дополнительно 138,9 млрд руб. нефтегазовых доходов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июня 2022 года составило положительную величину - 138,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ во вторник.

Министерство объяснило это переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле в размере 259,1 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в июне совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 398 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Доллар поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня

Продажи "АвтоВАЗа" в России в первом полугодии упали в 2,7 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в России в первом полугодии упали в 2,7 раза

Volvo начинает сокращение сотрудников в России

Потанин дал согласие на переговоры по началу слияния "Норникеля" и "Русала"

Потанин дал согласие на переговоры по началу слияния "Норникеля" и "Русала"

Из РФ впервые отправили в Индию контейнерный поезд по восточной ветке коридора Север-Юг

Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Рынок акций РФ просел во главе с "Газпромом"

Минпромторг ждет, что господдержка простимулирует выпуск в РФ около 80 тыс. авто в 2022 г.

Порог богатства в США за год вырос на 16%, до $2,2 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });