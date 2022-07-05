Рубль обновил месячные минимумы к доллару и евро

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" во вторник днем, обновив максимальные отметки с начала июня; рубль снизился к бивалютной корзине на закрытии позиций в ожидании новостей о мерах, предпринимаемых правительством РФ по нормализации курса.

Курс доллара США составил 60,58 руб. в 15:00, что на 5,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 61 руб. впервые с 8 июня. Евро стоил 62,16 руб., подорожав на 4,41 рубля. Ранее евро рос до 63 руб. впервые с 10 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,92 рубля - до 61,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро днем во вторник на активных закрытиях позиций в ожидании действий российских властей по нормализации курса и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения пика налоговых выплат июня.

Тема перекупленности рубля и возможные меры по его ослаблению должны будут обсуждаться на заседании правительства РФ на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.

Рубль останется крепким еще некоторое время, потому что в одночасье компенсировать резкое падение импорта и спроса на валюту нельзя, полагает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин. Рассчитывать на скорое восстановление импорта не стоит, считает он. "Увеличение импорта - да, это неплохо, но, грубо говоря, если с нами отказываются сотрудничать, то что мы будем покупать?" - сказал Потанин в интервью телеканалу РБК во вторник.

Крепкий рубль создает дополнительные издержки и снижает маржинальность "Норникеля", как и любого другого экспортера, отметил Потанин. При этом он считает неправильным регулирование курса валюты. "Я согласен с позицией Центрального банка, что ни в коем случае этого [переходить к искусственному регулированию курса] делать нельзя. Но преодолеть различного рода мерами тот факт, что у нас сильно сократился импорт и, соответственно, спрос на валюту, в одночасье не получится. Поэтому некоторое время нам придется жить в ситуации достаточно крепкого рубля, и конкретно на "Норильском никеле" и, я думаю, на других экспортерах это будет отражаться отрицательно", - сказал он.

Комментарии аналитиков

"Похоже, властям наконец-то удалось достучаться до рубля посредством активизации разговоров о подготовке мер для нормализации курса за счет валютных интервенций, включая применение бюджетного правила в несколько ином формате. Также над "россиянином" довлеет перспектива восстановления импорта - с большой долей вероятности, за счет азиатского рынка. Параллельно прогнозируется дальнейшее падение импорта из-за санкций коллективного Запада. К этим драйверам можно добавить перспективу дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ и чрезмерную перекупленность рубля, которая накопилась за последние четыре месяца. Однако это не значит, что путь доллара наверх будет прямым и гладким, поскольку на дальнейших попытках роста возможны приступы продаж с возвращением в игру на более низких позициях", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Участники рынка весьма активно отыгрывают ожидания мер по нормализации курса рубля, при этом фактические шаги по сдерживанию российской валюты могут оказаться не настолько опасными для рубля. В этом случае потенциал дальнейшего проседания российской валюты будет либо заметно ограничен, либо рубль и вовсе может отреагировать локальным укреплением на фактические меры по его сдерживанию", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов во вторник из-за опасений, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет CNBC.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 по московскому времени во вторник составляет $111,99 за баррель, что на 1,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,63 за баррель, что на 0,18% выше итогового значения предыдущей сессии. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США (День независимости), к закрытию рынка в пятницу стоимость контрактов выросла на 2,5%, до $108,43 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

Между тем Саудовская Аравия в августе поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,8 за баррель. В результате он будет стоить на $9,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что близко к рекордному майскому уровню. В мае эта премия достигала $9,35 за баррель.

Дополнительные нефтегазовые доходы

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июня 2022 года составило положительную величину - 138,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ во вторник. Министерство объяснило это переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле в размере 259,1 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в июне совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 398 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Банк России во вторник, 5 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 329,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 330 млрд рублей и спросе 2 трлн 329,2 млрд рублей) в среднем по ставке 9,36% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 июня, банки разместили 1 трлн 838,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 340 млрд рублей и спросе 1 трлн 838,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,31% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 9,59% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 9,6% годовых.