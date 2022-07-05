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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Премьер-министр Украины ждет сокращения ВВП страны минимум на 35%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ВВП Украины в 2022 году сократится не менее чем на 35%, сообщил на конференции в Лугано премьер-министр Денис Шмыгаль.

Военная операция на Украине

"Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, возобновить логистику через западную границу. (. . .) Однако это не должно обманывать. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%", - сказал он.

По оценке Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% в годовом измерении после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года.

По оценкам Нацбанка Украины, во втором квартале падение составило 40%. В НБУ прогнозируют, что во втором полугодии темпы сокращения экономики будут меньше, однако в целом за год реальный ВВП снизится более чем на 30%.

На конференции в Лугано представители 42 стран подписали итоговую декларацию, поддержав план восстановления экономики Украины.

Денис Шмыгаль Украина Лугано НБУ Госстат
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