Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

ВВП Украины в I квартале упал на 15,1%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2022 года сократился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 6,1% в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики в четверг со ссылкой на предварительные данные.

Госстат уточняет, что по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП снизился на 19,3%.

Минэкономики страны оценивало спад ВВП в первом квартале этого года в 16%. В 2021 году экономика выросла на 3,4%, почти до $200 млрд после спада на 3,8% в 2020 году. Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в этом году на 45,1%, украинские власти – на 44%.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19

ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19

Пентагон признал факт работы с биолабораториями на Украине

В Латвии разработают закон об отчуждении ряда объектов РФ и Белоруссии в стране

В Латвии разработают закон об отчуждении ряда объектов РФ и Белоруссии в стране

В ЛНР сообщили о гибели 13 человек в результате обстрела города Стаханова

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });