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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

"Национальный клиринговый центр" ограничит прием долларов по сделкам с частичным обеспечением

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 18 июля ограничивает прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, сообщил сайт "Московской биржи".

Сейчас доля внесенных средств в долларах, принимаемая в качестве обеспечения, составляет 100%, с 18 июля она снизится до 80%.

НКЦ рассмотрит возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков.

С 15 июня НКЦ не принимает евро для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением.

После того, как "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), как и НКЦ входящий в группу "Московской биржи", был включен 3 июня в санкционный список Евросоюза, признал ситуацию при осуществлении депозитарной и банковской деятельности чрезвычайной и приостановил проведение операций в евро, НКЦ с 6 июня внес изменения в порядок проведения расчетов и использования обеспечения.

Для участников клиринга остаются доступными операции по открытым в НРД клиринговым банковским счетам в российских рублях, но клиринговые банковские счета в остальных валютах в НРД прекратили использоваться.

НКЦ также закрыл счета обеспечения Т0 участников клиринга в иностранных валютах, открытые к торговым банковским счетам в НРД. Открытие новых счетов обеспечения Т0 в иностранных валютах участникам клиринга перестало осуществляться.

Кроме того, с 7 июня евро не принимается в качестве взноса в гарантийные фонды, обеспечения под стресс, обеспечения под риски концентрации на эмитентов, в имущественные пулы.

НКЦ Мосбиржа НРД Евросоюз США
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