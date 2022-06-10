НКЦ с 15 июня не принимает евро для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 15 июня исключает евро из перечня иностранных валют, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, говорится в информации на сайте "Московской биржи".

Национальный расчетный депозитарий (НРД), также входящий в группу "Московской биржи", 3 июня был включен в санкционный список Евросоюза. После этого НРД известил клиентов, что признает ситуацию при осуществлении депозитарной и банковской деятельности чрезвычайной и приостановил проведение операций в евро.

После этого НКЦ с 6 июня внес изменения в порядок проведения расчетов и использования обеспечения.

Для участников клиринга остаются доступными операции по открытым в НРД клиринговым банковским счетам в российских рублях, но клиринговые банковские счета в остальных валютах в НРД прекратили использоваться.

НКЦ также закрыл счета обеспечения Т0 участников клиринга в иностранных валютах, открытые к торговым банковским счетам в НРД. Открытие новых счетов обеспечения Т0 в иностранных валютах участникам клиринга перестало осуществляться.

Кроме того, с 7 июня евро не принимается в качестве взноса в гарантийные фонды, обеспечения под стресс, обеспечения под риски концентрации на эмитентов, в имущественные пулы.