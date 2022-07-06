Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Продажи квартир на Манхеттене упали на треть во II квартале

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во ll квартале 2022 года число заключенных контрактов на продажу квартир на Манхеттене упали на 30% из-за снижения фондовых рынков и опасений рецессии в американской экономике, свидетельствуют данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman. Об этом сообщает CNBC

"Падение ускорилось во втором квартале: меньше подписанных контрактов, меньше схваток между потенциальными покупателями, больше скидок, постепенный рост числа нераспроданных квартир, - перечислил президент Coldwell Banker Фредерик Уорбург Питерс. - Постепенное сокращение продаж проявляется во всех округах города и во всех ценовых сегментах".

При этом речь идет именно о заключаемых контрактах на будущие сделки, подчеркивает CNBC. Объем реализованных сделок в апреле-июне превысил 3,8 тысячи и стал максимальным с 2007 года, однако многие из этих сделок были согласованы еще в первом квартале.

Сокращение числа новых сделок с недвижимостью в центральном районе Нью-Йорка стало неожиданностью для экспертов, поскольку участники сделок в этом районе меньше зависят от ипотечных ставок, выросших вдвое с начала года. По данным Miller Samuel, 53% всех покупок квартир на Манхеттене оплачивались денежными средствами, а в самом дорогом сегменте (жилье стоимостью свыше $4 млн) доля доходит до 99,6%.

Средняя цена продаваемых в минувшем квартале квартир составила рекордные $1,25 млн.

США Нью-Йорк Манхэттен Miller Samuel Douglas Elliman Coldwell Banker
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT

Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT

Рубль обновил месячные минимумы к доллару и евро

Забастовка в нефтегазовой отрасли Норвегии завершилась после вмешательства кабмина

Забастовка в нефтегазовой отрасли Норвегии завершилась после вмешательства кабмина

Цена меди опустилась ниже $7500 за тонну

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

Реинкарнация идеи "российской ВHP" или новая попытка скрестить курицу и утку. Обзор

Морской терминал КТК по решению суда приостановит деятельность на 30 суток

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

Резидентам России запретили выводить за рубеж доходы от дивидендов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });