Продажи квартир на Манхеттене упали на треть во II квартале

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во ll квартале 2022 года число заключенных контрактов на продажу квартир на Манхеттене упали на 30% из-за снижения фондовых рынков и опасений рецессии в американской экономике, свидетельствуют данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman. Об этом сообщает CNBC

"Падение ускорилось во втором квартале: меньше подписанных контрактов, меньше схваток между потенциальными покупателями, больше скидок, постепенный рост числа нераспроданных квартир, - перечислил президент Coldwell Banker Фредерик Уорбург Питерс. - Постепенное сокращение продаж проявляется во всех округах города и во всех ценовых сегментах".

При этом речь идет именно о заключаемых контрактах на будущие сделки, подчеркивает CNBC. Объем реализованных сделок в апреле-июне превысил 3,8 тысячи и стал максимальным с 2007 года, однако многие из этих сделок были согласованы еще в первом квартале.

Сокращение числа новых сделок с недвижимостью в центральном районе Нью-Йорка стало неожиданностью для экспертов, поскольку участники сделок в этом районе меньше зависят от ипотечных ставок, выросших вдвое с начала года. По данным Miller Samuel, 53% всех покупок квартир на Манхеттене оплачивались денежными средствами, а в самом дорогом сегменте (жилье стоимостью свыше $4 млн) доля доходит до 99,6%.

Средняя цена продаваемых в минувшем квартале квартир составила рекордные $1,25 млн.