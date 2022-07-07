Компания Солонина собралась выкупить акции Qiwi на сумму до $25 млн

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Компания Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу Qiwi Сергею Солонину, готова выкупить акции Qiwi класса В и ее американские депозитарные расписки (ADR) на сумму до $25 млн (по текущему официальному курсу – 1,46 млрд рублей), следует из сообщения группы.

Dalliance Services Company предложила акционерам Qiwi выкупить у них акции по цене от $2,20 до $2,70 за одну акцию.

По максимальной цене в $2,70 за акцию компания может выкупить 9 млн 259,259 тыс. акций Qiwi (около 17,7% акций класса В, или 14,8% уставного капитала), по минимальной в $2,20 – 11 млн 363,636 тыс. акций (около 21,7% акций класса В, или 18,1% капитала), следует из материалов тендерного предложения.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 млн 413,522 тыс. акций класса А и 52 млн 299,453 тыс. акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акция класса В – один голос.

Акционеры Qiwi в мае одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний акций группы на биржах. В рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций. Программа обратного выкупа акций запускается с целью поддержать котировки ценных бумаг, вернув дополнительную стоимость акционерам, отмечала ранее группа. Выкупленные акции могут быть использованы в качестве платы в потенциальных сделках слияния и поглощения, а также для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников группы. После восстановления стоимости акций выкупленные ценные бумаги могут быть возвращены на рынок.

Предложение Dalliance Services Company о выкупе акций Qiwi реализуется не в рамках программы buyback. "Тендерное предложение исходит не от компании (Qiwi - ИФ). Компания и совет директоров не выражали свою позицию по тендерному предложению. За всеми деталями следует обращаться к информационному агенту и документации тендерного предложения", - сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.