Верфи Петербурга передали заказчикам три рыболовецких судна

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Верфи Петербурга в пятницу передали заказчикам большие морозильные рыболовные траулеры (БМРТ) "Капитан Вдовиченко" и "Капитан Соколов", а также рыбопромысловый ярусолов-процессор "Гандвик-1", состоялась церемония поднятия государственного флага на этих рыбопромысловых судах.

АО "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) построило для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (ООО "РРПК") БМРТ "Капитан Вдовиченко" – первый в серии из шести (плюс четыре в опционе) судов.

Контракт на строительство серии был подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками. Общий объем инвестиций в строительство составляет около 65 млрд рублей.

БМРТ предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы; хранения и транспортировки ее в порт; получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик на борту судна позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки в сутки.

В свою очередь, ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) передало ООО "Вирма" (входит в группу компаний "Карельский рыболовный флот") ярусолов-процессор проекта МТ1112XL "Гандвик-1" для лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Общая производительность судна - 30 тонн рыбы в сутки. Всего планируется построить для "Вирмы" три судна проекта.

"Северная верфь" также передала группе "Норебо" первый морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Соколов". Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров будет состоять из 10 судов. Они предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами. Многофункциональная рыбоперерабатывающая фабрика, монтируемая на этих судах, позволяет производить в море замороженное филе, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Объем инвестиций ГК "Норебо" в строительство по программе инвестиционных квот десяти траулеров-процессоров на "Северной верфи" для работы в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах составит около 38,4 млрд рублей. Траулеры для Дальневосточного бассейна смогут выпускать до 45 тонн филе и до 90 тонн мороженой продукции в сутки, морозильные мощности составят 100 тонн готовой продукции в сутки. Производительность траулеров для Северного бассейна - до 40 тонн филе, до 60 тонн мороженой разделанной продукции в сутки, морозильные мощности – 100 тонн готовой продукции в сутки.

"Адмиралтейские верфи" специализируются на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.

"Северная верфь" – одно из крупнейших судостроительных предприятий России.