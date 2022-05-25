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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Росрыболовство исключило срыв строительства промысловых судов из-за санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Западные санкции не приведут к срыву строительства в России рыбопромысловых судов в рамках первого этапа реализации инвестиционных квот, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в среду.

"Проблемы существуют, сложности существуют, но о том, что будет прекращена работа по строительству или не завершен первый этап, мы даже не говорим. Этого не будет", - сказал он. По словам Шестакова, оборудование для большей части судов было закуплено заранее.

По ряду судов сохраняются риски отказа производителей от поставки комплектующих, предусмотренных проектами. Минпромторг и Росрыболовство в рамках рабочей группы прорабатывают альтернативные направления поставки комплектующих по каждому из направлений.

"Это оборудование для рыбопромысловых судов. Есть непосредственно проблемы связанные с двигателями, с пропульсивными установками, с перерабатывающими фабриками. Это основные направления, которыми мы сейчас занимаемся", - добавил Шестаков.

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Среди рассматриваемых поставщиков – китайские и российские. Также Шестаков не исключает вариант использования параллельного импорта.

Рыбная отрасль продолжает испытывать трудности также в связи с отказом зарубежных компаний, поставивших оборудование для строящихся судов, направлять специалистов для его наладки.

"Эта проблема есть, она решается каждой судоверфью и компанией в индивидуальном порядке. Где-то все-таки удается договориться, и какие-то специалисты приезжают, где-то судоверфи своих специалистов используют. Это может быть чуть сложнее, но в целом есть понимание. Поэтому этой проблемы именно как глобальной сейчас не существует. Это текущая проблема, которую, между собой взаимодействуя, непосредственно заказчик и судоверфь решают", - сказал Шестаков.

Первые договоры по строительству рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов были заключены в 2018 году. Всего подписано 64 таких договора по строительству судов с объемом инвестиций около 205 млрд рублей и 24 договора по строительству рыбоперерабатывающих заводов с объемом инвестиций около 25 млрд рублей. Все суда строятся на российских верфях.

Строительство значительно отстает от первоначально намеченных сроков, сообщалось ранее. Так, к 2022 году заказчикам передано 6 судов, еще 38 находятся на разных стадиях постройки. К строительству остальных судов подрядчики еще не приступали. По строящимся судам наблюдается отставание от графиков строительства от 6 месяцев до 2 лет.

Росыболовство
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