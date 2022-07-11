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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

ФАС подготовила проект "дорожной карты" развития биржевой торговли

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала проект "дорожной карты" развития биржевой торговли, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС предлагает создать систему признанных российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевые активы. Это снизит зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации.

Проект "дорожной карты" развития биржевой торговли предусматривает расширение количества товарно-сырьевой продукции, а именно: лесопродукции, водных биологических ресурсов, продукты нефтегазохимии и др.

Как отмечается, национальным планом развития конкуренции предусмотрено развитие такого рыночного механизма реализации природных ресурсов.

"Биржевая торговля показала себя как эффективный рыночный инструмент, который обеспечивает баланс спроса и предложения товаров на конкурентных условиях, а также дополнительный канал реализации на цифровых платформах. Кроме того, биржевые торги позволяют обеспечить развитие конкуренции, прозрачное ценообразование, возможность хеджирования валютных рисков, а также возможность осуществления долгосрочного финансового планирования для хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

Документ будет направлен в правительство РФ в ближайшее время.

ФАС
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