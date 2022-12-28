Кабмин утвердил разработанную ФАС "дорожную карту" развития биржевой торговли в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило разработанную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России "дорожную карту" развития биржевой торговли в РФ с переходом на биржевое ценообразование для ряда отраслей, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Документ предусматривает расширение номенклатуры товарно-сырьевой продукции, реализуемой на бирже, в том числе химической и нефтегазохимической, отметили в ФАС.

"Это позволит создать рыночную систему ценообразования на внутреннем рынке, сформирует отечественные индикаторы и снизит зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации", - считают в антимонопольной службе.

Предполагается, что система национальных ценовых индикаторов на ключевые группы товаров может быть представлена в правительство РФ в IV квартале 2023 года. Такие сроки указывались в проекте "дорожной карты" развития биржевой торговли на 2022-2025 годы, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Согласно документу, Федеральная антимонопольная служба РФ совместно с заинтересованными ведомствами, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) и Банком России к концу следующего года представит в правительство доклад о формировании системы индикаторов цен. К этому же сроку - IV кварталу 2023 года - могут быть подготовлены нормативные акты для создания системы индикаторов на основании биржевых и внебиржевых индексов.

В I квартале следующего года ФАС совместно с ведомствами, как ожидается, доложит в правительство об определении перечня ключевых товаров, в отношении которых "критически важно формирование национальных ценовых индикаторов для обеспечения экономической безопасности страны". Сам перечень будет утверждать правительство, закон, наделяющий его таким полномочиями, предполагается принять во II квартале 2023 года.

В течение 2023 года регуляторы планируют расширить перечень товаров, по которым регистрируются внебиржевые договоры, для формирования внебиржевых индексов на авиационный керосин, битум, судовое топливо и ряд других товаров в центрах потребления (соответствующее постановление правительства предполагается принять в III квартале 2023 года).

В своем сообщении в среду ФАС приводит данные по объемам торгов отдельными товарами в этом году. Так, с начала 2022 года объем биржевых торгов автомобильным бензином составил 9,3 млн тонн (рост на 0,3% к прошлому году), дизельным топливом - 12,9 млн тонн (рост на 17,9 %). Объем биржевых торгов автомобильных бензинов и дизельного топлива составляет около 25% и 26% от их объема поставок на внутренний рынок, что позволяет обеспечивать доступными объемами конечных потребителей на конкурентных условиях, отметили в ФАС.

В 2022 году также увеличились объемы торгов древесиной: было реализовано 3,8 млн куб. м, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Были сформированы ценовые индикаторы в 5 федеральных округах страны.