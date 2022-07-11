Инфляция в Белоруссии с начала года составила 13,1%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Белоруссии в июне 2022 года ускорился до 1,1% с 0,7% в мае, показали данные Национального статистического комитета страны (Белстат). С начала года цены выросли на 13,1%.

Годовая инфляция (относительно показателя июня 2021 года) в июне продолжила ускоряться и составила 17,6% против 17% в мае и 16,8% в апреле.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом месяце составила 1,6%, с начала года - 14%.

Цены на продовольственные товары за январь-июнь возросли на 13,7% (в июне - на 0,7%), непродовольственные - на 15,7% (на 1,5%), услуги подорожали на 8,7% (на 1,3%).

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7%.

На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в Белоруссии сохраняется система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары.