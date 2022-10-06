Лукашенко оценил в 3% падение реальных доходов белорусов в 2022 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реальные доходы населения снизились примерно на 3% по сравнению в 2021 годом. Он сказал об этом на совещании с правительством и нацбанком, на котором обсуждалась ситуация с ценами, передает "БелТА".

Пресс-служба президента сообщила, что за 8 месяцев инфляция составила 13,8%, правительство прогнозирует ее на уровне 19% по итогам года.

"На такие высокие значения инфляции совет министров и национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий", - заявил Лукашенко и добавил, что реальные доходы населения упали на 3% по сравнению с показателем прошлого года.

"Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации - как объективных, так и субъективных, и принять окончательное решение. Ожидаю от правительства и нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста", - потребовал президент.

Он поручил им добиться в 2023 году инфляции не выше 7-8%.

Для этого он потребовал расширить жесткое госрегулирование цен в Белоруссии, которое в пока затрагивает так называемые социально значимые товары.

"Исключите из речевого оборота формулировку "социально значимая продукция". Она (продукция - ИФ) не должна делиться на значимую и не значимую", - сказал он.

По данным Белстата, в январе-августе потребительские цены выросли на 13,8%. Годовая инфляция (относительно показателя августа 2021 года) в августе несколько замедлилась и составила 17,9% против 18,1% в июле и 17,6% в июне.

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике была на уровне 4,7%.

На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в стране сохраняется система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары - ценовое регулирование распространяется более чем на 50% потребительских товаров.