Доллар подешевел на 2 рубля, евро - более чем на три рубля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля на "Мосбирже" вырос к доллару и евро на новых данных Банка России о состоянии платежного баланса.

К 19:00 доллар подешевел на 2,02 рубля, до 58,9 рубля. Евро подешевел на 3,1225 рубля, до 59,2275 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 2,5 рубля - до 59,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро в понедельник, отреагировав на новые данные Банка России о состоянии платежного и торгового балансов, показателей экспорта и импорта.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд), сообщил ЦБ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами России в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд, по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта.

Объем российского экспорта товарами и услугами в первом полугодии 2022 года составил $319,5 млрд, что на 37% больше объема экспорта в первой половине 2021 года ($232,8 млрд).

Объем импорта в первом полугодии 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7% - до $161,1 млрд со $172,3 млрд.

Тем временем, мировые площадки демонстрируют в основном негативный настрой. Глобальные инвесторы оценивают риски ухудшения экономической ситуации, в том числе, из-за новой вспышки COVID-19 в Китае. Доллар дорожает к большинству мировых валют.

Рынки ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика Министерства труда США будет опубликована в среду.

Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки в США на очередные 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании Федеральной резервной системы.

Дефляция в России в июне 2022 года составила 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил Росстат в пятницу.

За январь-июнь 2022 года цены в РФ выросли на 11,41%.

В результате, по данным Росстата, годовая инфляция в июне замедлилась до 15,90% с 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Росстат впервые зафиксировал дефляцию в июне за все время наблюдений с 1991 года. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

В июне было зафиксировано существенное падение цен на плодоовощную продукцию, но к этому добавилось и снижение цен на непродовольственные товары (на фоне укрепления рубля и после резкого скачка цен в марте), и, если бы не существенный рост цен на услуги в сфере туризма, то дефляция была бы еще более значительной.

Дефляция в июне оказалась даже несколько выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов, подготовленный "Интерфаксом", предполагал снижение цен в июне на 0,3%.

Банк России 10 июня понизил ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не было опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Дефляционная тенденция в экономике может реализоваться при низких инфляционных ожиданиях и близком к нулю приросте денежной массы, чего в России пока не наблюдается, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно", - сообщил Заботкин в эфире телеканала "РБК".

"Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первое - это должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и, тем самым, сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны. Второе - необходимой предпосылкой является значительное снижение, скажем так, приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. У нас об этом тоже речи не идет. Темпы роста денежной массы по данным за май составили 16,2% год к году, что, конечно, весьма далеко от нуля. Более того, эти темпы роста денежной массы вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года", - пояснил зампред ЦБ.

Минэкономразвития и Банк России сейчас расходятся в оценках рисков дефляции при анализе текущей ситуации с ценами. Министр экономического развития Максим Решетников считает, что в России уже наблюдаются признаки раскручивания дефляционной спирали. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что снижение цен в последние недели не является дефляционной спиралью, это коррекция после их резкого роста в феврале-марте.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК "ПСБ" Андрей Русецкий, курс пары "доллар-рубль" на прошлой неделе находился под давлением в силу окончания налоговых выплат. "Июньские налоговые выплаты на конец квартала и полугодия совпали по времени, что оказало сильное влияние на укрепление российской валюты до уровня 52 руб./$1. В первую неделю июля наблюдался повышенный спрос на валюту со стороны держателей еврооблигаций ВЭБа. Инвесторы получили рубли по курсу и решили купить валюту, что на неликвидном рынке привело к ослаблению рубля. В целом, на наш взгляд, на фоне приостановки экспорта газа в Европу и снижения цен на нефть валютные поступления в июле будут ниже, чем в июне. В ближайшую неделю мы не ожидаем значимых изменений в динамике пары "доллар-рубль" до начала нового сезона выплаты налогов, который начинается 17 июля", - говорит Русецкий.

"После кратковременного ослабления, произошедшего при открытии торгов, рубль быстро укрепился. Евро понес ощутимые потери, реагируя на снижение европейской валюты на мировом рынке, где она немного не дошла до установленного в пятницу 20-летнего минимума к доллару, который на этом фоне активно растет. Данная тенденция вызвана бегством инвесторов из активов, номинированных в евро, в долларовые, что отражает нарастающие опасения по поводу экономических проблем в ЕС, обусловленных геополитикой и энергетическим кризисом. Подорожание доллара оказывает давление на сырьевые цены, которые находятся под угрозой замедления мировой экономики и стагнации в странах, являющимися крупнейшими потребителями сырья. Несмотря на негативный внешний фон, рубль удержался от развития серьезного нисходящего движения", - отмечает аналитик по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник вечером на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

К 19:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,56%, до $106,42 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевелина электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,04%, до $103,7 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), являющимся основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. Решение было позитивно воспринято участниками рынка, опасавшимися, что приостановка работы КТК приведет к потере поставок на рынок 1,2 млн баррелей нефти в сутки в текущем месяце. Суд заменил запрет на штраф в размере 200 тысяч рублей.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания странами Персидского залива добычи нефти, однако даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для нефтяного рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 12 июля на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, и уменьшил курс евро на 24,43 копейки, до 61,8056 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 19,41 копейки по отношению к пятнице и составил 61,0032 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 42,59 копейки и составил 60,831 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 535,309 млн, из которых $1 169,508 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 365,801 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 10,92 копейки, до 61,8959 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 42,9 копейки, до 61,6537 рубля. Объем торгов евро составил 929,694 млн евро, из которых 211,595 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 718,099 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 9,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,46% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 4 б.п. - до 9,53% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 5 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 9,63% годовых.