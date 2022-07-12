Brent подешевела до $105,28 за баррель на опасениях сокращения спроса в Китае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени во вторник составила $105,28 за баррель, что на $1,82 (1,7%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $107,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $102,14 за баррель, что на $1,95 (1,87%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 70 центов, до $104,09 за баррель.

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Кроме того, трейдеры с опасением восприняли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, что число длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI на минувшей неделе упало до минимума с 2020 года.

"Опубликованные в пятницу данные CFTC показали, что оптимизм рынка упал до минимума более чем за два года, что подчеркивает отсутствие уверенности в том, что "длинные" позиции в сырьевых товарах являются разумной инвестицией на фоне экономической неопределенности", - сказала старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth Management Ребекка Бэбин.