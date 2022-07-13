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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти на нефть упали до апрельских минимумов по итогам торгов во вторник и продолжают опускаться в среду.

Давление на рынок оказывают усиливающиеся опасения рецессии в мировой экономике, возобновление роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепление доллара США, достигавшего паритета в паре с евро накануне.

Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые "длинные" позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает Bloomberg.

К 8:00 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,07%), до $99,42 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $7,61 (7,1%), до $99,49 за баррель, минимума с апреля.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,21 (0,22%), до $95,63 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $8,25 (7,9%), до $95,84 за баррель, что также является минимальным значением с апреля.

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди.

Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Brent WTI Китай США ОПЕК Минэнерго МЭА Фатихъ Бироль
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