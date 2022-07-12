Глава ритейлера Gap уйдет в отставку

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Соня Сингал, главный исполнительный директор Gap Inc., планирует покинуть компанию после "короткого переходного периода", говорится в сообщении американского ритейлера одежды.

Сингал проработала в Gap 18 лет, возглавив компанию в марте 2020 года.

Временно исполняющим обязанности CEO станет председатель совета директоров Боб Мартин.

Кроме того, Gap назначила главой бренда Old Navy Горацио Барбейто, он вступит в должность 1 августа. Уход предыдущего руководителя бренда Нэнси Грин был анонсирован в апреле. Барбейто 26 лет проработал в Walmart Inc., до недавнего времени он возглавлял канадское подразделение компании.

Также ритейлер предупредил, что продажи во втором финансовом квартале могут упасть на 7-9% (high-single-digit range). Отчетность компании будет опубликована 25 августа. Опрошенные FactSet аналитики ожидают, что скорректированная прибыль компании во втором финквартале сократилась до 18 центов на акцию по сравнению с 70 центами на акцию за сопоставимый период прошлого года, а выручка уменьшилась до $3,8 млрд с $4,2 млрд.

Акции Gap подешевели на 3,4% на дополнительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании упала вдвое, до $3,27 млрд.