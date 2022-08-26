Ритейлер Gap неожиданно получил скорректированную прибыль во II финквартале

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская компания Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, зафиксировала чистый убыток во втором финансовом квартале и сократила выручку, однако неожиданно получила скорректированную прибыль, что позитивно отразилось на ее акциях.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток за квартал, завершившийся 30 июля, составил $49 млн, или 13 центов на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $258 млн, или 67 центов на акцию, за аналогичный квартал прошлого фингода.

Скорректированная прибыль составила 8 центов на акцию.

Квартальная выручка ритейлера уменьшилась на 8%, до $3,82 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток Gap на уровне 5 центов на акцию при выручке в $3,86 млрд.

Сопоставимые продажи ритейлера упали на 10%, в том числе бренды Gap и Old Navy сократили продажи соответственно на 7% и 15%, Athleta - на 8%, а Banana Republic зафиксировала рост на 8%.

Компания отозвала прогноз прибыли на весь текущий фингод в связи со сменой главного исполнительного директора. В июле стало известно, что Соня Сингал, возглавившая компанию в марте 2020 года, уходит в отставку, а временным CEO станет председатель совета директоров Боб Мартин.

Акции Gap подскочили в цене на 8,6% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация ритейлера упала на 43%, до $3,65 млрд.