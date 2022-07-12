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Акции BYD дешевеют на 10% на слухах о продаже Баффетом доли в компании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Акции китайской BYD Co. Ltd., ведущего производителя автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, дешевеют на 10% на торгах в Гонконге на слухах, что Уоррен Баффет планирует продать свою долю в компании.

Данные Гонконгской фондовой биржи показали, что объем акций в клиринговой системе биржи подскочил примерно на 20,5 процентного пункта, пишет The Wall Street Journal. Ряд китайских СМИ указали на то, что инвестиционной компании Баффета Berkshire Hathaway как раз принадлежат 20,49% в BYD, что породило слухи о возможной продаже этой доли.

Представитель BYD сказала WSJ, что сокращение доли ведущими акционерами должно предваряться уведомлением биржи. Berkshire не ответила на запрос о комментарии.

Котировки акций автопроизводителя в ходе торгов в Гонконге во вторник падают на 10,2%, рекордными темпами с ноября 2020 года. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 23% на данных о сильных продажах автомобилей.

Китай Уоррен Баффет BYD Гонконг Berkshire Hathaway
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